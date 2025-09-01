Pablo Martel tras la victoria ante Colegiales: "Necesitábamos este triunfo como el agua"

El DT del Gaucho analizó y valoró la actuación de su equipo para salir de la zona de descenso en la Primera Nacional.

Hoy 06:28

El Club Atlético Güemes consiguió un triunfo vital ante Colegiales por 1 a 0 en La Isla, y su entrenador Pablo Martel no ocultó la satisfacción por el rendimiento mostrado. “Güemes hoy volvió a ser el equipo que queremos”, aseguró el DT santiagueño, destacando la intensidad, el orden y la importancia de mantener la valla invicta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Necesitábamos este triunfo como el agua. Veníamos de momentos duros, de sumar poco y no mostrar nuestra mejor imagen. Hoy el equipo jugó con compromiso, sacrificio y entrega. Eso me reconforta mucho, sobre todo por los jugadores, que sufren esta pelea por el descenso. No se lo deseo a nadie”, expresó Martel, quien pidió “mantener los pies sobre la tierra” para afrontar las cinco finales que restan.

Consultado por las claves de la victoria, el entrenador resaltó la actitud y el juego corto con intensidad: “Sabíamos que iba a ser un partido muy físico. Nos metimos en la fortaleza de ellos y los superamos. Generamos varias situaciones, trabajamos bien la pelota parada y fuimos inteligentes para manejar los momentos del partido”.

Martel también subrayó el trabajo defensivo: “Sostener el cero siempre te acerca al triunfo. Más allá de algunas aproximaciones, no nos generaron peligro claro. El equipo estuvo ordenado, compacto, y los delanteros fueron los primeros defensores. Ese sacrificio se reflejó en el resultado final”.

Con este triunfo, Güemes toma aire en la tabla y alimenta su ilusión de permanecer en la categoría. “Es partido a partido, punto por punto, pero me quedo con el compromiso del equipo y con el aliento de la gente, que nunca nos deja solos”, concluyó Martel.