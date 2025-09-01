Crítica de "Shadow Force"

Kerry Washington y Omar Sy protagonizan este thriller inspirado, de manera más o menos evidente, en la "Sr. y Sra. Smith" de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Joe Carnahan comenzó su carrera a base de excesos, violencia y personajes con sobredosis de testosterona al borde del colapso. Pero 'Shadow Force', su nuevo thriller de acción, transmite más la estética de un producto menor pensado para plataformas que la de una gran producción cinematográfica. A años luz tanto de la contundente amargura de 'Narc' (2002) como de la desquiciada y adrenalítica 'Ases calientes' (2006), la personalidad febril que lo convirtió en un autor de culto para fans del neo-noir salvaje ha desaparecido.

La película arranca con un drama familiar envuelto en pólvora, pero pronto se desentiende de todo lo que no sean clichés automáticos en los que ni Kerry Washington ni Omar Sy logran transmitir demasiado. Especialmente este último, perdido cuando, alejado del carisma del cine europeo, se ha visto atrapado en las garras del blockbuster norteamericano. Sin encontrar nunca su lugar en un film que pide a gritos más músculo que matiz, Sy termina siendo aplastado por secuencias genéricas que nos hacen pensar que un Carnahan mejor (o más interesado en lo que hace) es posible.