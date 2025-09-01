Se entregó el comerciante que torturó a una abogada

Silvio Perea se presentó en fiscalía. Deberá enfrentar graves cargos por lesiones y amenazas. Está acusado de haber quemado a la víctima con un cuchillo caliente.

Hoy 06:59

En la mañana del domingo, Silvio Fernando Perea, comerciante de 55 años y vendedor de calzado, se entregó a la Justicia luego de ser intensamente buscado por la policía. Está acusado de golpear y quemar con un cuchillo caliente a una reconocida abogada local, quien era su pareja.

Acompañado por su abogado, Perea llegó alrededor de las 10.30 al Ministerio Público, ubicado sobre calle Yrigoyen casi esquina Chaco, y manifestó a los efectivos de guardia su decisión de “entregarse”.

Procedimiento policial y situación judicial

Tras su presentación voluntaria, una comitiva de la Comisaría Nº 1 de la Mujer y la Familia se hizo presente en el lugar y procedió a detenerlo. Sobre Perea pesa una imputación por lesiones leves calificadas en perjuicio de la profesional agredida.

Siguiendo instrucciones de la fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Silvina Paz, el acusado fue trasladado a Sanidad Policial para un examen médico y posteriormente quedó alojado en la Comisaría Primera, a la espera de ser llevado a la Unidad Fiscal para su declaración indagatoria.

El violento ataque

La medida judicial contra Perea se había ordenado luego de que la víctima fuera hallada gravemente lesionada en su domicilio del casco céntrico. El informe médico detalló golpes en el rostro y la frente, hematomas en ambos brazos, cortes en el omóplato y quemaduras en un pie, provocadas con un cuchillo caliente.

Perea no es ajeno al ámbito judicial: cuenta con antecedentes por delitos graves y estuvo detenido en al menos tres ocasiones. En una oportunidad, fue arrestado por interferir en un operativo policial con el fin de ayudar a escapar a una escribana, quien en ese momento era su pareja.

Años más tarde, la misma mujer lo denunció por amenazas y hostigamiento, señalando que el comerciante no aceptaba la ruptura de la relación y la acosaba, incluso diciéndole que poseía un arma de fuego.