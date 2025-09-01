Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema

Médicos informaron que el niño se encontraba en condiciones deplorables. Su mamá ya había sido denunciada.

Hoy 07:05

Un bebé de apenas dos meses fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda y, debido a la gravedad de su estado, derivado posteriormente al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en un operativo sanitario especial.

Según informaron fuentes policiales, la madre del menor, una joven de 20 años identificada con el apellido Cáceres, relató que se encontraba en la vivienda de su pareja, ubicada en calle Pública, cuando advirtió que su hijo tenía dificultades para respirar.

La mujer aseguró que, al levantarlo, observó que el bebé “largaba espuma por la boca”, por lo que decidió salir corriendo hacia la avenida más cercana para pedir ayuda.

Estado crítico y pésimas condiciones

Ya en la capital provincial, el niño fue asistido por médicos pediatras, quienes informaron que su pronóstico era grave y reservado. Durante la atención, los profesionales habrían constatado que el pequeño se encontraba en condiciones de higiene deplorables, situación que fue informada de inmediato a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la Dra. María del Pilar Gallo.

El informe médico firmado por el Dr. Costilla señala que el bebé ingresó en paro cardiorrespiratorio, fue sometido a reanimación cardiopulmonar, recibió corrección de glucemia y posteriormente una nueva maniobra de reanimación con administración de adrenalina, quedando finalmente intubado y en estado estable, aunque con pronóstico reservado.

Investigación y antecedentes

Por orden de la fiscal Gallo, el médico de Sanidad realizó un examen completo al menor y se dispuso un relevamiento vecinal, donde testigos y vecinos aportaron datos clave para la investigación.

Además, el abuelo paterno del bebé declaró que ya había denunciado a la madre en ocasiones anteriores por las condiciones precarias en las que mantenía al niño y a sus otros hijos.

Con todos estos elementos, la fiscal ordenó que la madre permaneciera aprehendida bajo custodia policial, mientras continúa la atención médica del pequeño y se avanza con la investigación judicial.