Jinkx Monsoon quiere que X-Men elija a una mujer trans como Mystique

La estrella de Broadway pidió a su agente que “empiece a mencionar mi nombre” para el papel, destacando la importancia del personaje para la comunidad trans.

Hoy 07:22

Tras las interpretaciones de Jennifer Lawrence y Rebecca Romijn como Mystique, la artista Jinkx Monsoon considera que ya es hora de que una actriz trans lleve al icónico personaje de X-Men a la pantalla grande.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La estrella de Oh, Mary! comentó en tono de broma que le pidió a su agente que “empiece a mencionar mi nombre” para el papel, ahora que Marvel Studios recuperó los derechos de X-Men y trabaja en un reinicio de la franquicia. Para Monsoon, Mystique tiene un significado especial para la comunidad trans.

“¿Puedo manifestar algo? Marvel ahora recuperó los derechos de X-Men. Creo que sería genial que una mujer trans interpretara a Mystique”, dijo en el pódcast Good One de Vulture. “Ella es mi personaje favorito de Marvel de todos los tiempos, y me identifico mucho con ella.”

Monsoon explicó que muchas personas trans se relacionan con la historia de Mystique porque el personaje no es aceptado en su forma original y debe transformarse para poder integrarse.

Tras dar vida al villano Maestro en Doctor Who y a Mary Todd Lincoln en el éxito de Broadway Oh, Mary!, la estrella drag lanzó oficialmente su candidatura para interpretar a Mystique: “Le mandé un mensaje a mi agente y le dije: ‘No sé qué está pasando ahí, pero por favor, empieza a mencionar mi nombre.’”

Sin embargo, podría haber competencia: la actriz Hunter Schafer ya expresó que “sería genial” interpretar a Mystique, luego de que fans comenzaran a proponer su nombre para el papel.

Mientras tanto, Rebecca Romijn fue confirmada para retomar su papel de antiheroína en la próxima película del MCU Avengers: Doomsday, junto a otros actores de la franquicia cinematográfica de X-Men que comenzó en el año 2000.