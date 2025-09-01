Robin Wright se sincera sobre su nueva vida en el Reino Unido: "América es un desastre"

La actriz y directora nominada al Emmy reveló que encontró en el Reino Unido la paz y estabilidad que buscaba tras años en el acelerado estilo de vida estadounidense.

Hoy 07:26

Robin Wright, reconocida por su papel en House of Cards y The Princess Bride, se suma a la lista de celebridades como Ellen DeGeneres que han dejado Estados Unidos en busca de un entorno más tranquilo, eligiendo las colinas del campo británico como su nuevo hogar.

En una entrevista con The Times U.K., la actriz, ocho veces nominada al Emmy, no dudó en señalar que “América es un desastre”, evitando hacer comentarios directos sobre la política o figuras como Donald Trump, pero dejando claro su desencanto con el ritmo de vida norteamericano.

Sobre su experiencia en Inglaterra, Wright destacó: “Me encanta estar en este país. Hay una libertad personal aquí. La gente es muy amable. Viven. No están en el coche, en el tráfico, con pánico por una llamada, comiendo un sándwich. Eso es la mayor parte de América. Todo es prisa, competencia y velocidad.”

La actriz también subrayó el contraste en la calidad de vida: ahora comienza sus días escuchando pájaros cantar, en lugar del ruido de las renovaciones constantes que la despertaban en su antiguo hogar en Los Ángeles.

Además, reveló que ha encontrado la tranquilidad que buscaba y una nueva relación con el arquitecto Henry Smith, a quien conoció en un pub rural. “Todos están construyendo una casa enorme y yo ya terminé con todo eso —me encanta la tranquilidad. Y he encontrado a mi persona. Finalmente”, confesó.

Aunque Wright protagonizará y dirigirá el thriller psicológico/erótico The Girlfriend de Prime Video, cuyo estreno está programado para el 10 de septiembre, adelantó que planea mudarse a la costa inglesa y tomarse un descanso de los focos.

“Es liberador haber terminado”, dijo. “Terminar con la búsqueda, con mirar y conseguir solo el 60% de lo que querías.”