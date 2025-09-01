Para reducir tensiones, Corea del Sur suspendió por primera vez en 15 años su transmisión radial militar hacia Pyongyang

La emisión de “Voz de la Libertad”, gestionada por el ejército del Sur, ha funcionado como herramienta de guerra psicológica y se utilizaba para transmitir a territorio norcoreano noticias.

Hoy 08:05

Corea del Sur suspendió la transmisión de su radio militar “Voz de la Libertad” dirigida a la dictadura norcoreana como parte de un conjunto de medidas para reducir la tensión en la península, informó este lunes el Ministerio de Defensa surcoreano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta decisión marca la primera interrupción del servicio en 15 años desde su reactivación tras el hundimiento de una corbeta surcoreana en 2010.

La emisión de “Voz de la Libertad”, gestionada por el ejército del Sur, ha funcionado como herramienta de guerra psicológica y se utilizaba para transmitir a territorio norcoreano noticias sobre el régimen de Pyongyang, los desarrollos económicos de Corea del Sur y elementos de la cultura popular surcoreana como el K-pop.

“El Ministerio de Defensa Nacional ha suspendido las emisiones de Voz de la Libertad como parte de las medidas para aliviar la tensión militar entre el Sur y el Norte”, explicó el viceportavoz del Ministerio de Defensa, Lee Kyung-ho, en una rueda de prensa.

La península coreana se mantiene técnicamente en guerra desde el conflicto de 1950-1953, que finalizó en un armisticio y no en un tratado de paz definitivo. “Voz de la Libertad” formaba parte de un sistema de transmisión destinado a influir en la percepción de la población norcoreana y a debilitar la moral del régimen de Kim Jong-un a través de contenidos informativos y de entretenimiento popular.

En junio, con la llegada al poder del presidente surcoreano Lee Jae Myung, el gobierno ya había suspendido las emisiones de altavoces propagandísticos en la zona fronteriza, que criticaban al régimen norcoreano. La medida buscaba abrir espacio a un posible restablecimiento del diálogo bilateral detenido desde hace varios años. Según medios surcoreanos, Lee ha reiterado su voluntad de poner en marcha más iniciativas para reducir la tensión y favorecer el contacto diplomático en la región. En ese sentido, el mandatario propuso incluso un encuentro trilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador norcoreano Kim Jong-un.

No obstante, hasta la fecha, las autoridades norcoreanas han rechazado las propuestas de diálogo de Seúl. Pyongyang manifestó oficialmente su falta de interés en reabrir canales de comunicación con Corea del Sur y no ha emitido mayor reacción ante la suspensión de las transmisiones de propaganda.

Mientras se produce este gesto de distensión por parte del Sur, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha incrementado su actividad pública en torno a la industria militar de su país. Este domingo visitó una nueva línea de producción de misiles en una instalación ubicada, según observadores surcoreanos citados por Yonhap, en la provincia de Jagang, fronteriza con China. Aunque el reporte difundido por la agencia norcoreana KCNA no detalló la localización exacta, la presencia de Kim en esa región alimentó las versiones que anticipan una inminente salida del líder hacia territorio chino.

Fuentes del gobierno del Sur indicaron que existe “una alta probabilidad de que Kim salga este lunes hacia Beijing en su tren blindado”, con el propósito de participar en los actos que se celebrarán por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El evento principal será el desfile militar en la plaza de Tiananmén, donde Kim compartirá tribuna con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Esta cita será el primer acto multilateral para Kim Jong-un y pone de relieve la importancia estratégica que otorga Pyongyang a su relación con Beijing y Moscú.

El trayecto previsto para Kim inicia habitualmente en Pyongyang, atravesando la ciudad china de Dandong, en la provincia de Liaoning; sin embargo, su estadía en Jagang habilitaría otras rutas de salida hacia China.

El desplazamiento de Kim hacia el exterior ocurre en un contexto regional marcado por la búsqueda surcoreana de reducción de tensión y la apuesta norcoreana por reafirmar sus nexos con sus principales aliados.

Las autoridades de ambos países han evitado difundir reacciones públicas directas sobre la suspensión de las transmisiones radiales. La medida será temporal y estará sujeta a la evolución de las relaciones intercoreanas y al resultado de las gestiones diplomáticas propuestas por el gobierno de Seúl.