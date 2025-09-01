Ingresar
Murió un chico de 15 años en un boliche de Quilmes: investigan si fue atacado

La familia del joven apunta a una agresión dentro del local nocturno y exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Hoy 08:01

Camilo Isabella Valenzi, un adolescente de 15 años, murió este fin de semana en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local.

Según los primeros datos de la investigación, Camilo entró al boliche con el DNI de un amigo mayor de edad.

En medio de la noche, se descompesó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, pero murió antes de llegar.

Mientras la investigación avanza, los familiares y amigos de Camilo sostienen que la muerte no fue casual. Para ellos, el joven fue atacado tras una discusión con la persona que le prestó el documento, y eso fue lo que desencadenó la tragedia.

En este sentido, el entorno de Camilo indicó al portal La Noticia de Quilmes que el adolescente sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe.

El caso es investigado por la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ordenó una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

En medio del dolor, la hermana de Camilo publicó un mensaje en redes sociales pidiendo que quienes hayan visto algo se acerquen a declarar. “No queremos que la muerte de mi hermano quede impune”, escribió.

“A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice”, agregó.

Por último, pidió la colaboración de posibles testigos: “Si estuviste ahí, viste algo o tenés alguna información, por mínima que parezca, comunicate conmigo por Instagram. Cada dato puede ayudar muchísimo”.

TEMAS Quilmes

