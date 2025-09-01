"Si el peronismo gana por más de 10 puntos en la Provincia de Buenos Aires, agarrate Catalina"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:25

En su columna de este lunes para Radio Panorama Osvaldo Granados, se refirió a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires: “Si el peronismo gana por más de 10 puntos, Agarrate Catalina”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados señaló que todas las medidas económicas están tomadas para llevar tranquilidad en una semana complicada. Además, mencionó que algunos audios del escándalo por las coimas en la ANDIS comienzan a revelar su origen, según una investigación de Clarín.

El analista sostuvo que, aunque las elecciones se concentran en Buenos Aires, “acá no tiene nada que ver con Corrientes o Entre Ríos. Se va a discutir otra cosa: el porcentaje”. Destacó que el mercado está nervioso, al punto que se produjo un hecho inédito: “Antes de las elecciones se pasaba la gorra con empresas importantes, pero nadie se mencionaba. Ahora, es la primera vez que con nombre y apellido se juega por algo”.

Entre los empresarios que, según Granados, se están exponiendo públicamente se encuentran Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, petroleros de Vaca Muerta y algunos empresarios mineros, quienes, asegura, buscan evitar un regreso a un Estado que decide todo. “Aseguran que se necesita el RIGI y que hay una batalla cultural en materia económica en Argentina”, afirmó el licenciado, destacando que es la primera vez que observa un juego abierto sobre un plan económico.

Sobre la lectura de los sondeos, Granados dijo que “los encuestadores están muy confundidos. Los analistas políticos creen que si gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires por 1 o 5 puntos, no pasa nada; de 5 a 10, hay una luz amarilla, aunque nada extraordinario. Ahora, si gana por más de 10 puntos, Agarrate Catalina”.