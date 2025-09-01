Córdoba: murió un hombre tras ser atropellado por un auto que se dio a la fuga

Ocurrió en la avenida Sabattini. Un testigo alertó a la policía, pero los médicos no lograron salvar a la víctima.

Hoy 08:15

En circunstancias que aún se investigan, en la mañana de el domingo falleció en Córdoba un hombre mayor de edad que habría sido embestido por un vehículo que terminó dándose a la fuga.

El trágico desenlace ocurrió en la esquina de avenida Sabattini y Cipriano Perelló, del barrio Avellaneda.

Hasta allí se dirigió un servicio de emergencias y constató el deceso del hombre, que se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica.

Personal policial tomó declaración a un transeúnte ocasional, quien afirmó que el fallecido habría sido colisionado por un vehículo que, luego del hecho, se dio a la fuga.