Video: una mujer mayor cayó a un pozo en Córdoba y fue rescatada con vida

El hecho ocurrió el domingo al mediodía en barrio Poeta Lugones. Personal del DUAR logró rescatarla y fue trasladada con politraumatismos.

Hoy 08:32

Una mujer de 82 años fue rescatada por personal del DUAR tras caer a un pozo socavado de 9 metros en el frente de su casa, en barrio Poeta Lugones, al norte de la ciudad de Córdoba

El episodio ocurrió el domingo al mediodía en César Carrizo al 2500. 

Desde la Policía de Córdoba informaron que, mediante técnicas adecuadas, se consiguió la extracción de la octogenaria que luego fue trasladada por un servicio de emergencias al Sanatorio Aconcagua con politraumatismos.

