Yemen: los rebeldes hutíes arrestaron a once empleados de la ONU y amenazan a Israel

"Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades de facto hutíes en zonas bajo su control", dijo Antonio Guterres, titular del organismo.

Hoy 08:36

Los rebeldes hutíes detuvieron a 11 empleados de la organización tras haber allanado las instalaciones de la ONU el domingo, informó el enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias, el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen en zonas bajo su control", declaró en un comunicado el secretario general del organismo, el portugués Antonio Guterres.

"Condeno además el allanamiento forzoso a las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de ingresar a otras instalaciones de la ONU en Saná", agregó.

"El enemigo israelí abrió las puertas del infierno al asesinar al primer ministro (Ahmed Al-Rahawi), y a los ministros en Saná. Nuestra respuesta será dura y dolorosa, con opciones estratégicas eficaces y contundentes. Esta fue la amenaza lanzada esta tarde por el jefe del Estado Mayor hutí, Mohammed al-Ghamari.

Previamente, el grupo que controla la mayor parte de Yemen anunció que el ministro de salud, alcanzado por un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el jueves pasado, había fallecido a causa de las heridas sufridas en el ataque israelí.

"Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU ocurrida hoy en Saná y Hodeida (...) así como el allanamiento forzoso a las instalaciones de la ONU y la confiscación de sus bienes. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron detenidos", declaró Grundberg en un comunicado, en el que exigió la liberación inmediata e incondicional.

No hubo por ahora comentarios de las autoridades hutíes sobre estos allanamientos, pero en otras ocasiones han detenido a empleados internacionales de agencias de ayuda.

Los hutíes detuvieron 23 empleados de Naciones Unidos, algunos desde 2021 y 2023, añadió. En enero, los rebeldes hutíes detuvieron a 8 empleados de Naciones Unidas.

En un comunicado transmitido a AFP previamente, el Programa Alimentario Mundial (PAM) había indicado que las oficinas de esta agencia de la ONU en Saná "fueron tomadas por las fuerzas de seguridad locales que detuvieron a un miembro del personal, y se registran informaciones de más detenciones (del personal del PAM) en otras regiones".

Añadió que es "urgente buscar información" de las autoridades hutíes, que tomaron la capital Saná en 2014 y ahora controlan amplias partes de Yemen.

El comunicado del PAM indicó que "la arbitraria detención de personal humanitario es inaceptable. El cuidado y la seguridad del personal es esencialpara llevar a cabo el trabajo humanitario que salva vidas".

Tras los bombardeos israelíes el jueves en Saná que mataron a altos responsables de los hutíes apoyados por Irán, entre ellos a su primer ministro, una fuente yemení de seguridad dijo a AFP que las autoridades hutíes detuvieron a decenas depersonas en Saná y otras áreas "bajo la sospecha de colaborar con Israel".

Una década de guerra civil ha sumido a Yemen en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de la población con necesidad de ayuda.