Francos minimizó la derrota de LLA en Corrientes: “La elección de octubre será diferente”

El jefe de Gabinete de la Nación dijo que “era esperable” que no tuvieran una buena performance. “Estaban en juego cargos provinciales y no teníamos fuerzas competitivas”, analizó. El oficialismo terminó cuarto.

Hoy 08:52

El escrutinio provisorio de las elecciones provinciales en Corrientes dejó un mensaje claro para la política nacional: La Libertad Avanza (LLA), el espacio que tiene como principal armadora a Karina Milei, quedó relegado al cuarto lugar en la disputa por la gobernación, muy por debajo de las expectativas que se habían generado en torno al desembarco libertario en el interior.

De acuerdo con los resultados oficiales, la alianza Vamos Corrientes se impuso con holgura en todas las categorías. Para gobernador y vice, alcanzó el 51% de los votos. Muy atrás se ubicó Limpiar Corrientes, con el 19%, y Encuentro por Corrientes – ECO, que cosechó el 16%.

La estrategia de Karina Milei, bajo análisis

La performance electoral generó fuertes interrogantes en torno a la estrategia de Karina, quien se puso al frente de la construcción libertaria en las provincias. Su apuesta era consolidar a LLA como la segunda fuerza en distritos clave, pero los números en Corrientes la dejaron lejos de ese objetivo.

Con un oficialismo provincial que se mostró sólido y oposiciones tradicionales que lograron mantener su caudal de votos, el espacio libertario no pudo capitalizar la ola nacional que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.