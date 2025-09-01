Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 7º
X
Locales

Lilia Lemoine llega a Santiago para la presentación de candidatos de LLA

La diputada nacional será parte del acto que se realizará en horas de la tarde de este lunes en la sede partidaria de 24 de septiembre.

Hoy 07:01

La Libertad Avanza prepara el acto de lanzamiento de la campaña por las elecciones nacionales y provinciales que se realizarán en Santiago del Estero el 26 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para la ocasión, está confirmada la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine, que vendrá a Santiago del Estero para brindar su respaldo a los candidatos libertarios.

Durante su estadía, Lemoine mantendrá reuniones y entrevistas y a las 19, acompañará el acto de presentación de los candidatos provinciales y nacionales, en la sede partidaria, indicaron fuentes libertarias.

Tomás Figueroa, presidente en Santiago de LLA, será candidato a senador nacional y para gobernador y vicegobernador la fórmula es Ítalo Cioccolani y María Laurence Ona Ey Gau.

TEMAS La Libertad Avanza Lilia Lemoine

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  2. 2. Juan Pablo Valdés celebró el triunfo: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”
  3. 3. Defensa Civil asistió a una familia que perdió todo en el incendio de su vivienda
  4. 4. Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre
  5. 5. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT