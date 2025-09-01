Lilia Lemoine llega a Santiago para la presentación de candidatos de LLA

La diputada nacional será parte del acto que se realizará en horas de la tarde de este lunes en la sede partidaria de 24 de septiembre.

La Libertad Avanza prepara el acto de lanzamiento de la campaña por las elecciones nacionales y provinciales que se realizarán en Santiago del Estero el 26 de octubre.

Para la ocasión, está confirmada la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine, que vendrá a Santiago del Estero para brindar su respaldo a los candidatos libertarios.

Durante su estadía, Lemoine mantendrá reuniones y entrevistas y a las 19, acompañará el acto de presentación de los candidatos provinciales y nacionales, en la sede partidaria, indicaron fuentes libertarias.

Tomás Figueroa, presidente en Santiago de LLA, será candidato a senador nacional y para gobernador y vicegobernador la fórmula es Ítalo Cioccolani y María Laurence Ona Ey Gau.