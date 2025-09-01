Las excusas para no cenar con amigos, al descubierto en una encuesta viral

Las respuestas, cargadas de ironía y creatividad, revelan por qué cada vez cuesta más coincidir en planes grupales.

Hoy 09:24

La dificultad para organizar una simple cena entre amigos se ha convertido en el centro de una conversación viral en la red social X (antes Twitter), impulsada por una encuesta humorística publicada por Karla Canseco (@karlasnotess).

La propuesta, que retrata con ironía las excusas y obstáculos habituales para concretar planes en grupo, ha superado los 6,5 millones de visualizaciones, acumulado 201.000 ‘me gustas’ y alcanzado los 14.000 retuits.

La encuesta, titulada “Cenamos hoy”, presenta ocho opciones que reflejan la complejidad de coordinar agendas y voluntades: “No puedo”, “Sí puedo”, “No quiero”, “Sí quiero”, “No puedo y no quiero”, “No puedo y sí quiero”, “Sí puedo pero no quiero” y “Sí puedo y sí quiero”.

Encuesta

Esta variedad de respuestas ilustra las múltiples combinaciones de disposición y disponibilidad que suelen surgir al intentar reunir a un grupo de amigos. Tras compartir la imagen, Canseco invitó a la comunidad a participar con un comentario: “Si faltó alguna opción me avisan”, lo que desató una avalancha de respuestas ingeniosas y comentarios cómplices.

Muchos aprovecharon la invitación de la autora para añadir matices y nuevas alternativas a la lista original. Un internauta propuso: “No está la opción ‘Ahora sí quiero pero por ahí cuando llegue el momento ya no quiera’”, señalando la volatilidad de las intenciones a la hora de concretar planes. Otro usuario, con tono sarcástico, lamentó la falta de participación en este tipo de encuestas: “Lo peor es que pones una encuesta para que la gente vote con solo tocar y nadie vota”.

A medida que la publicación continuó sumando interacciones, la encuesta de Karla Canseco se transformó en un espejo de la vida social contemporánea, donde la espontaneidad y la indecisión compiten con la intención de mantener los lazos de amistad.

La viralidad del tema demostró que, más allá del humor, existe una identificación generalizada con la dificultad para quedar y la tendencia a buscar fórmulas que permitan expresar todas las dudas y posibilidades que surgen en estos intentos de organización.