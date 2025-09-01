Kim Novak dijo sentirse preocupada por su próxima biopic protagonizada por Sydney Sweeney

La actriz expresó su inquietud por la visión que Miramax tendrá ante su romance con Sammy Davis Jr.

Hoy 09:42

Kim Novak, una de las estrellas más icónicas del Hollywood clásico, ha manifestado sus reservas respecto a Scandalous!, el biopic en desarrollo que recreará su relación con el cantante Sammy Davis Jr.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto, protagonizado por Sydney Sweeney y David Jonsson, se encuentra actualmente en preproducción y marcará el debut como director de Colman Domingo.

En entrevista con The Guardian, la actriz de 92 años aseguró que no está de acuerdo con la forma en que se está presentando la historia.

“No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien a quien realmente quise. Teníamos tantas cosas en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por lo que somos y lo que hacemos, más allá de nuestra apariencia. Pero me preocupa que vayan a mostrarlo todo como si se tratara de razones sexuales”, señaló.

Novak y Davis Jr. vivieron un romance en los años cincuenta que, más allá de lo sentimental, se convirtió en un símbolo de los prejuicios raciales y de los estrictos códigos de Hollywood de la época.

La actriz, reconocida por películas como Vértigo (1958), conoció al intérprete en una fiesta, donde pronto descubrieron afinidades.

Sydney Sweeney

En una entrevista con la revista PEOPLE, su mánager y amiga de toda la vida, Sue Cameron, contó que ambos se reconocieron como “rebeldes y outsiders”, unidos por fuertes lazos familiares y una necesidad común de ser aceptados.

“El romance estaba basado en el respeto, el amor y en lo que compartían en común. Kim nunca quiso casarse en ese entonces, con nadie. Lo que ella esperaba es que la relación ayudara a romper los prejuicios raciales que dominaban la sociedad de los cincuenta”, explicó.

La relación, sin embargo, se vio abruptamente interrumpida. En 1957, cuando comenzaron a circular rumores de la pareja, Harry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures, amenazó a Sammy Davis Jr. con represalias violentas, incluso sugiriendo la intervención de la mafia. Ante la presión de los estudios y el racismo imperante, el romance llegó a su fin.

Precisamente esa tensión entre el amor privado y la mirada pública es lo que Colman Domingo espera explorar en Scandalous!.

Te recomendamos: Sydney Sweeney y la polémica de sus campañas: del jabón con agua de baño a los jeans de American Eagle

El actor, que debuta como director con esta película producida por Miramax, aseguró a Deadline que la intención es crear “un filme hermoso y dulce, realmente sobre la posibilidad del amor bajo muchas miradas”.

Además, Domingo indicó que tanto él como Sydney Sweeney se sienten identificados con la lucha por preservar la humanidad y la vida privada en medio de la exposición mediática.

“Se trata de intentar tener privacidad, de intentar tener amor, de intentar tener una vida. Creo que es algo que Sydney y yo conocemos muy bien. Estamos tratando de abogar por la humanidad en tu vida”, expresó.

Incluso en la pasada Met Gala, Sydney Sweeney rindió homenaje a la actriz con un vestido inspirado en esa relación “prohibida” de los cincuenta, generando conversación sobre la relevancia cultural y el peso histórico del romance.

No obstante, la preocupación de Kim Novak y de su equipo es que el proyecto no logre reflejar con fidelidad la naturaleza de su relación con Davis Jr.

De hecho, Sue Cameron reveló en noviembre de 2024 que han existido al menos cuatro intentos de producir proyectos no autorizados sobre esta historia, lo que refuerza la necesidad de retratarla con veracidad y respeto.

Por ahora, Scandalous! no tiene fecha de estreno confirmada.

Sydney Sweeney