La Municipalidad de la Capital informó el cronograma semanal de fumigaciones

Los operativos preventivos contra mosquitos e insectos se realizarán de lunes a viernes en distintos barrios de la ciudad.

Hoy 10:06

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de fumigaciones que se llevará a cabo durante esta semana en diferentes barrios de la ciudad.

Las tareas, que forman parte del plan preventivo contra mosquitos y otros insectos, comenzarán este lunes en los barrios General Paz y Autonomía.

El martes, los equipos de trabajo se trasladarán a John Kennedy, Belén y Santa Rosa de Lima.

El miércoles, las pulverizaciones se realizarán en Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Villa del Carmen y San José de Flores.

En tanto, el jueves será el turno de los barrios Vinalar e Industria, mientras que el viernes la campaña finalizará en Smata y Santa Lucía, incluyendo todas sus ampliaciones.