El Gobierno dispuso el traslado del feriado del 12 y habrá fin de semana largo en octubre

Javier Milei dispuso el nuevo fin de semana largo en medio de la crisis que atraviesa el Turismo luego que cambiar los feriados trasladables por días no laborables con casi nulo impacto positivo en el sector.

Hoy 10:05

Tal como se esperaba, finalmente el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el traslado del feriado del próximo 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10 de modo de crear un nuevo fin de semana largo con el objetivo de aportar alivio al sector del Turismo, uno de los más golpeados por las políticas económicas de la gestión libertaria.

Es que la decisión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener el tipo de cambio artificialmente atrasado favorece el turismo emisivo mientras vuelve muy caro el turismo receptivo que cae en picada. Al mismo tiempo la licuación de los salarios de los trabajadores también afecta al turismo interno.

Así quedó plasmado en la Resolución 139/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros de las Nación, Guillermo Francos.

La decisión se sustenta en el Decreto 614/2025 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo. De esta manera Francos puede definir su eventual traslado con fines turísticos. No obstante, según dicta la norma, solo podrán ser movidos al "lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior".

Con el anuncio de este lunes, el feriado del domingo 12 de octubre quedó oficialmente trasladado al viernes 10 y con ello todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará, precisamente, ese viernes y se extenderá hasta el domingo.

Cave destacar que desde el desembarco de Milei en la Casa Rosada, el gobierno resolvió disponer días no laborables con fines turísticos y no feriados razón por la cual el impacto en el turismo era más que magro.