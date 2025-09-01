Ingresar
Capacitación docente sobre oratoria con aval municipal y puntaje oficial

Con el auspicio de la Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario, se dictará la capacitación "La Oratoria en la Comunicación Docente", destinada a educadores de todos los niveles.

Hoy 11:11

La propuesta formativa se desarrollará en dos jornadas presenciales los días sábado 6 y 13 de septiembre, de 8 a 12 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en el Parque Aguirre.

Durante el encuentro, los participantes recibirán entrenamiento en técnicas actualizadas de oratoria moderna, aplicadas al ámbito educativo, con el objetivo de fortalecer las habilidades comunicativas dentro y fuera del aula.

Jornada 1: La Oratoria y el Docente
Jornada 2: La Oratoria como herramienta en el Aula

La capacitación cuenta con certificación oficial y otorga puntaje docente, según lo establecido por las respectivas Juntas de Clasificación.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3854880958.

