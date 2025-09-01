Capacitación docente sobre oratoria con aval municipal y puntaje oficial

Con el auspicio de la Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario, se dictará la capacitación "La Oratoria en la Comunicación Docente", destinada a educadores de todos los niveles.

Hoy 11:11

La propuesta formativa se desarrollará en dos jornadas presenciales los días sábado 6 y 13 de septiembre, de 8 a 12 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en el Parque Aguirre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, los participantes recibirán entrenamiento en técnicas actualizadas de oratoria moderna, aplicadas al ámbito educativo, con el objetivo de fortalecer las habilidades comunicativas dentro y fuera del aula.

Jornada 1: La Oratoria y el Docente

Jornada 2: La Oratoria como herramienta en el Aula

La capacitación cuenta con certificación oficial y otorga puntaje docente, según lo establecido por las respectivas Juntas de Clasificación.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3854880958.