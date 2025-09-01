Fuerte respuesta de la novia de Benjamín Vicuña a una crítica por su relación

Anita Espasandín rompió el silencio ante las críticas que la señalaban por el historial amoroso de su pareja.
Anita Espasandin, la actual novia de Benjamín Vicuña, tuvo una particular reacción en las redes sociales luego de que una usuaria le dijera que el actor sigue enamorado de Pampita.
La modelo recibió ese comentario en la última publicación que hizo en Instagram, donde mostraba diferentes fotos de sus viajes con el galán chileno.
“A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo”, le dijo una usuaria a Anita. Y completó: “Se siguen amando, estoy segura que más adelante vuelven y se casan”.
Al ver ese comentario, Anita decidió reaccionar con un tono sarcástico y divertido. “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto“, respondió Espasandin entre emojis de caritas sonriendo.
Incluso, la novia de Benjamín respondió otro comentario picante. “¿En qué momento trabajás?“, le preguntó una internauta. ”Son fotos de hace un año, no te estreses", expresó ella.
Más allá de estas críticas, Anita recibió un mensaje de afecto por parte de Vicuña. “El mundo se hace pequeño a tu lado”, le dijo él.