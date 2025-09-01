Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono

La criatura se encontraba grave y había sido internado en el nosocomio en condiciones deplorable de higiene. Su madre es investigada por la Justicia.

Durante la mañana de este lunes, falleció el bebé de dos meses que había ingresado grave al Cepsi, en horas de la madrugada. Así lo confirmaron los médicos del centro de salud infantil, quienes habían informado que el niño se encontraba en condiciones deplorables de higiene y fue internado en estado grave y con pronóstico reservado.

Los propios médicos dieron aviso a la Justicia, y la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar ordenó la aprehensión de su mamá, quien estaba con custodia policial en el mencionado hospital. Ahora, fallecido el bebé, su situación es aún más complicada.

El grave hecho se conoció cerca de las dos de la madrugada cuando vecinos del barrio El Tuscal auxiliaron a una mujer que se encontraba sobre avenida Belgrano, gritando que su hijo despedía "espuma por la boca".

Inmediatamente, el pequeño fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda donde fue compensado, y debido a la gravedad de su cuadro —en medio de un operativo sanitario— fue derivado al Centro Provincial de Salud Infantil.

Mientras el recién nacido era asistido, los uniformados se entrevistaron con su mamá —una joven de apellido Cáceres, de 20 años— quien manifestó que se encontraba en la casa de su pareja sobre calle Pública y notó que el pequeño tenía problemas para respirar.

La joven madre sostuvo que al querer levantarlo advirtió que el bebé "largaba espuma por la boca" por lo que lo cargó en sus brazos y corrió hacia la mencionada avenida para pedir ayuda.

Ya en ciudad Capital, el menor fue examinado por la médica pediatra quien informó que el pronóstico del bebé era grave y su pronóstico era reservado.

Los profesionales habrían advertido que el pequeño se encontraba en condiciones de higiene deplorable, por lo que la policía informó de la situación a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la Dra. María del Pilar Gallo.

La representante del MPF solicitó que el médico de Sanidad examine al niño y además pidió que se realice un relevamiento vecinal. Tales medidas fueron cruciales para disponer la aprehensión de la mujer.

La Policía entrevistó al abuelo paterno del bebé, quien manifestó que ya había denunciado a la madre del menor por las malas condiciones en las que tenía al bebé y a sus otros hijos. Conocida la noticia del fallecimiento del menor, se esperan las nuevas disposiciones de la Dra. Gallo contra la acusada, quien permanecía con custodia policial.