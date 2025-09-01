"Exigimos una patria igualitaria, solidaria y con posibilidades para todos"

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora este lunes, al inaugurar el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 120 anexo a la Escuela N° 867 "Celestina Juárez de Ávila" de la localidad de Vinará.

Hoy 12:03

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este lunes el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 120 anexo a Escuela N° 867 “Celestina Juárez de Ávila” de la localidad de Vinará, departamento Río Hondo.

Durante su visita, anunció la obra de refacción del edificio de la escuela primaria y la construcción de un polideportivo para esta localidad.

Junto al mandatario estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, quienes fueron recibidos por la comisionada de Vinará, Alicia Juárez.

La directora de la escuela primara, Sandra Valor, recibió a las autoridades al llegar al jardín y expresó el profundo agradecimiento de toda la comunidad por la obra realizada. Las nuevas instalaciones del jardín de infantes cuentan con conexión de internet y están completamente equipadas. Allí concurren 20 alumnos que ya disfrutan de dos salas con sus respectivos grupos sanitarios para ambos sexos; también dirección, sanitario, cocina, una galería y un patio cubiertos y pórtico.

Durante el acto, la directora dijo: “Hoy es un día que quedará en la memoria de todos quienes formamos parte de este histórico pueblo de Vinará”.

Destacó el compromiso del gobernador Zamora con la educación al señalar: “Esto demuestra que siempre está cerca de la gente y por más que nos separen kilómetros, usted estará siempre cerca de nosotros, y que en su corazón Vinará y todos los pueblos del interior tienen un lugar especial. Hoy sentimos la certeza más que nunca que la educación de nuestros niños está en buenas manos”.

El mandatario santiagueño agradeció el cálido recibimiento de docentes, alumnos y familias de Vinará y poblaciones vecinas. “Es una tradición iniciar la semana con alguna escuela que se inaugura y hoy es una alegría hacerlo aquí, en localidad de Vinará, dejando inaugurado este jardín de infantes, que tiene que ver con inversión educativa”, subrayó.

Además ratificó la igualdad educativa como bandera de su gestión y de todos quienes integran su equipo de gobierno. “Que cualquier niño o joven de cualquier colegio, por más importante y de la ciudad importante que sea, tenga las mismas condiciones que 20 chiquitos como en este jardín de infantes. Es decir: equipamiento, infraestructura, condiciones pedagógicas, internet como lo tienen aquí, y que venimos trabajando para que no quede ninguna escuela, hasta que termine el ciclo lectivo, sin internet. Venimos invirtiendo en educación para igualar más de 600 jardines de infantes en toda la provincia”, expresó.

Por otro lado, anunció la obra de refacción de la Escuela N° 867 “Celestina Juárez de Ávila” y la construcción de un polideportivo para la localidad de Vinará. “Es importante recordarnos no solamente en trabajar hacia el interior como federalismo, sino respetar y hacer respetar el federalismo de este país, que no existiría si no existe en las provincias”´, remarcó.

Al finalizar su mensaje, Zamora enfatizó: “Queremos a nuestra patria que ayudamos a construir y exigimos también que sea una patria igualitaria, solidaria y con posibilidades para todos y para eso la educación es el principal motorizador, es la gran herramienta”.