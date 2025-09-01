EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 2 de septiembre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Angela Capovilla de Reto, Sara Díaz Raed, Roberto Castro y Manuel Frías); de 13:30 a 16:30 hs afectando a los barrios Unión Ferroviaria y el Bosque de la ciudad de La Banda y de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda).
Miércoles 3 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios de Villa Griselda, Villa Inés, Palermo y Besares de la ciudad de La Banda; de 09:30 a 12:30 hs afectando a la ciudad de Garza y sus zonas rurales aledañas; de 10:00 a 13:00hs afectando a las localidades de La Invernada y Caspi Corral (dpto. Figueroa); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Cabildo de la ciudad Capital (comprendida entre Marconi, Belgrano, Solís y 24 de Septiembre) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Cañada Del Medio, Las Palmeras, Rodeo De Soria, Hulla Pujio y El Churqui (dptos. Capital y Río Hondo).