Golpe al narcomenudeo en Córdoba: secuestran cocaína y detienen a tres personas

Durante el allanamiento, los efectivos fueron atacados con piedras por vecinos del lugar. Tres personas fueron detenidas.

Hoy 13:04

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un centro de venta de estupefacientes que operaba bajo la fachada de un kiosco en el barrio 16 de abril, en Córdoba. El operativo, que culminó tras seis meses de intensas pesquisas, resultó en la detención de tres personas y la incautación de más de 1.700 dosis de cocaína, una importante suma de dinero y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

La operación de la FPA fue el resultado de una minuciosa investigación que se extendió por medio año. Los efectivos lograron identificar un local comercial tipo “kiosco” ubicado en la Manzana 17 del barrio 16 de Abril, el cual era utilizado como fachada para la comercialización de estupefacientes, informó el Ministerio Público Fiscal.

Durante el procedimiento, los agentes de la FPA lograron la detención de tres individuos directamente involucrados en la red: un sujeto de 48 años, su hijo, de 23 años, y una mujer de 45 años que se desempeñaba como empleada en el lugar.

El registro de la vivienda y el kiosco arrojó un contundente secuestro de drogas y otros bienes. Los efectivos encontraron 1.707 dosis de cocaína, cuidadosamente fraccionada tanto en pequeños envoltorios como en trozos, una dosis de marihuana, una suma de dinero en efectivo ascendente a $ 2.273.300, una camioneta Ford Ranger y diversos elementos que se presume eran utilizados para la preparación y venta de las drogas.

El operativo no estuvo exento de complicaciones, ya que un grupo de vecinos del barrio intentó entorpecer la labor policial arrojando piedras contra el personal de la FPA. A pesar de la resistencia, los efectivos lograron completar el procedimiento de manera exitosa.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno tomó intervención en el caso. Dispuso el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial, donde deberán responder por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.