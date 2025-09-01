La Justicia investiga el rapto y abuso de una nena de 13 años tras contacto por redes

La menor habría sido contactada por redes sociales. La investigación apunta a un posible caso de grooming seguido de abuso.

Hoy 13:13

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la zona oeste del Gran Buenos Aires acusado de haber secuestrado, abusado y amenazado de muerte a una chica de 13 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la investigación, el sospechoso contactó a la víctima a través de las redes sociales y la mantuvo cautiva en una casa, donde la sometió bajo amenazas con un arma de fuego.

El hecho salió a la luz el 8 de enero pasado, cuando la familia de la menor denunció su desaparición en la comisaría 3° de la zona. De acuerdo con la declaración de los parientes, la nena se había ido de su casa por voluntad propia y sospechaban que estaba con un joven al que había conocido por Internet.

Horas después, la policía logró encontrar a la chica pero el caso estaba lejos de tener un final feliz. Es que tras ser rescatada, la víctima declaró que el sujeto la había retenido en una casa, donde la violó y la amenazó con matarla a balazos si intentaba resistirse o escapar, detalló una fuente cercana a la causa al diario Crónica.

La Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona tomó el caso y, tras una serie de tareas de inteligencia, detuvo al sospechoso cerca del cruce de Monte Egmont y avenida Almagro.

La causa, que en un principio fue caratulada como “averiguación de paradero”, pasó a ser investigada como “abuso sexual agravado por el empleo de arma”.

Intervienen el fiscal Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Gregorio de Laferrere, Juan Pablo Pepe Volpicina (Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1) y el Juzgado de Garantías N° 2 de la jurisdicción. Por razones legales, no se difundieron las identidades de los involucrados.