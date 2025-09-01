"En Santiago del Estero vivimos como si fuese un oasis en medio del desierto"

Así lo expresó la diputada Cecilia López Pasquali de Balmaceda durante una entrevista con Radio Panorama, al comparar las políticas del gobierno de la Nación con la actualidad de la provincia.

Hoy 13:45

La diputada provincial Cecilia López Pasquali de Balmaceda quien es además candidata a diputada nacional por el Frente Cívico, dialogó con Radio Panorama y expresó su mirada sobre la situación política provincial y nacional, además de reflexionar sobre su candidatura y su trayectoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue una grata sorpresa. Es un reconocimiento a muchos años de trabajo y militancia. Uno de los privilegios que tuve fue participar desde la formación del Frente Cívico, hablando de temas como el cupo femenino y participando en todos esos diálogos que la mente futurista del doctor Zamora interpretó. En un momento de blancos y negros, el Frente Cívico supo trabajar los grises, respetando las diferencias y con el objetivo de que Santiago del Estero sea lo que es hoy. Esa es la clave”, destacó.

Respecto a la actualidad provincial, valoró la campaña educativa impulsada por el gobierno: “El pueblo tiene que estar educado para cuidar nuestro hábitat. La ciudad, a nivel urbano y a nivel público, es lo que debemos preservar”.

En contraste, cuestionó la gestión nacional y pidió un cambio profundo: “Espero que en las elecciones se tenga en cuenta el trabajo que se viene realizando. A nivel nacional, es preocupante. Uno siempre tiene una esperanza en el cambio, y es muy corto el tiempo en que nos vuelve a defraudar este gobierno. No respetar la democracia es peligroso, porque es el gobierno del pueblo, que gobierna con respeto, conocimiento y sabiduría. Por eso es tan valioso el aporte del gobierno provincial. En Santiago vivimos como si fuese un oasis en medio del desierto: se respeta al jubilado, se inauguran escuelas todas las semanas, se refuerzan los hospitales con siete establecimientos que son la admiración de las provincias aledañas. Queda mucho por hacer, pero hemos pasado de ser una provincia más a un pueblo pujante que ha puesto el pecho para el desarrollo y la madurez cívica”.

Finalmente, López de Balmaceda compartió su visión personal: “Mi profesión de arquitecta me hace preocuparme mucho por la obra pública, el medio ambiente, el urbanismo, y mis antecedentes familiares también por el área de Salud. Pero lo más importante que he aprendido es a trabajar en equipo y adaptarme. No tengo problemas de comunicación con la gente, entonces voy a descubrir un nuevo mundo si llego al Congreso de la Nación. Lo mío no es la arenga política, pero sí trabajar intensamente”, concluyó.