El municipio bandeño promueve la enseñanza de RCP para toda la comunidad

Con el objetivo de que cada vez más jóvenes, estudiantes y ciudadanos estén preparados para actuar frente a una emergencia.

Hoy 14:15

La Secretaría de Salud continúa impulsando capacitaciones abiertas y gratuitas en reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de que cada vez más jóvenes, estudiantes y ciudadanos estén preparados para actuar frente a una emergencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Enseñar RCP es salvar vidas. Cada minuto que pasa sin reanimación ante un paro cardiorrespiratorio reduce un 10% las posibilidades de supervivencia. Por eso creemos que todos, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, deben contar con estas herramientas básicas que hacen la diferencia en los primeros minutos críticos”, expresó el secretario de Salud, César Scabuzzo.

El funcionario destacó además que estas instancias de formación se realizan de manera constante en escuelas, clubes y espacios comunitarios: “Queremos que el conocimiento sea accesible para todos. No se trata de reemplazar la tarea de los profesionales, sino de brindar a la comunidad la capacidad de responder de forma inmediata, mientras llega la asistencia médica”.

Asimismo, se informó que las instituciones educativas, empresas, clubes deportivos y organizaciones sociales que deseen acceder a estas capacitaciones pueden solicitar el servicio directamente en la Secretaría de Salud, ubicada en avenida Besares 261.