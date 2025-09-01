La Banda festejó el “Día del niño” en más de 20 barrios de la ciudad

10 mil niñas y niños pudieron participar de estas actividades organizadas por el municipio con el objetivo de garantizar los festejos de manera inclusiva y festiva para todas las familias bandeñas.

Durante el mes de agosto, la municipalidad de La Banda a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani realizó diferentes festejos por el “Día del Niño” en más de 20 barrios de la ciudad.

En este sentido, a través de diferentes áreas dependientes de las secretarías de Coordinación y Desarrollo Territorial, Salud y Gobierno se organizaron los festejos que tuvieron lugar en comedores, merenderos, Centros de Atención Médica Municipal, parroquias, clubes deportivos, jardines de infantes, entre otros.

Asimismo, se dedicaron actividades especiales dentro de la “Feria del Libro Municipal 2025” con espectáculos gratuitos en las instalaciones del cine teatro Renzi, talleres artísticos y demás actividades recreativas.

Desde las áreas se indicó que alrededor de 10 mil niñas y niños pudieron participar de estas actividades organizadas por el municipio con el objetivo de garantizar los festejos por el “Día del niño” de manera inclusiva y festiva para todas las familias bandeñas.

Este tipo de encuentros no solo fortalecen los lazos sociales, sino que también promueven valores como la empatía, el trabajo en equipo municipal y la colaboración vecinal. En un contexto donde las actividades recreativas y el tiempo compartido en espacios públicos cobran cada vez más relevancia, propuestas como ésta logran reunir a las familias en torno al objetivo común de celebrar la infancia y compartir momentos significativos.