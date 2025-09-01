Ingresar
Se realizó una jornada de vacunación en el Jardín de Infantes Nº 809 del barrio El Rincón

Durante la actividad se aplicaron las vacunas correspondientes al calendario nacional, garantizando la protección contra enfermedades prevenibles.

Hoy 14:31

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del CAMM Nº 6 del barrio El Rincón, llevó a cabo una jornada de inmunización en el Jardín de Infantes Nº 809, destinada a completar los esquemas de ingreso escolar en niños y niñas, así como a vacunar al personal docente y no docente de la institución.

Durante la actividad se aplicaron las vacunas correspondientes al calendario nacional, garantizando la protección contra enfermedades prevenibles y reforzando el acceso equitativo a la salud para toda la comunidad educativa.

En este sentido el secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó: “Con estas acciones estamos cuidando a los más pequeños y también a quienes los acompañan en su formación. La vacunación en escuelas y jardines es una herramienta fundamental de prevención y refleja la presencia de un Estado municipal comprometido con la salud pública”.

Estas iniciativas se llevan adelante en la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien sostiene a la prevención y la atención primaria como ejes centrales para mejorar la calidad de vida de todas las familias bandeñas.

