Maxi Salas se refirió al cruce entre River y Racing por Copa Argentina con una picante frase

Tras el triunfo del Millonario 2-0 ante San Martín de San Juan, el delantero se refirió al encuentro contra su ex club.

Hoy 15:24

Maximiliano Salas atraviesa un gran presente en River y ya piensa en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde el destino lo volverá a enfrentar con Racing, club del que se marchó tras ejecutar su cláusula de rescisión por 8 millones de euros.

Tras la victoria 2-0 sobre San Martín (SJ), donde convirtió un gol, el delantero de 27 años le bajó el tono al morbo que rodea el cruce con la Academia: “Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, señaló.

El atacante, que se asentó de inmediato en el Millonario, evitó cualquier polémica y aseguró estar centrado en el presente del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, el duelo tiene un trasfondo especial: Salas estuvo a punto de renovar con Racing, pero decidió aceptar la propuesta de River, lo que generó malestar en Diego Milito y la dirigencia celeste y blanca.

El llamado de Gallardo inclinó la balanza y Jorge Brito, presidente del Millonario, accionó la cláusula de rescisión para sumar al jugador, lo que desató la polémica en Avellaneda. A pesar de esto, Salas mantiene un semblante sobrio y asegura no sentir presión adicional.

La Copa Argentina aún no confirmó la fecha para los cuartos de final, pero el choque entre River y Racing promete ser uno de los más atractivos, con un protagonista que prefiere hablar adentro de la cancha.