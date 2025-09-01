Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Maxi Salas se refirió al cruce entre River y Racing por Copa Argentina con una picante frase

Tras el triunfo del Millonario 2-0 ante San Martín de San Juan, el delantero se refirió al encuentro contra su ex club.

Hoy 15:24

Maximiliano Salas atraviesa un gran presente en River y ya piensa en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde el destino lo volverá a enfrentar con Racing, club del que se marchó tras ejecutar su cláusula de rescisión por 8 millones de euros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la victoria 2-0 sobre San Martín (SJ), donde convirtió un gol, el delantero de 27 años le bajó el tono al morbo que rodea el cruce con la Academia: “Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, señaló.

El atacante, que se asentó de inmediato en el Millonario, evitó cualquier polémica y aseguró estar centrado en el presente del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, el duelo tiene un trasfondo especial: Salas estuvo a punto de renovar con Racing, pero decidió aceptar la propuesta de River, lo que generó malestar en Diego Milito y la dirigencia celeste y blanca.

El llamado de Gallardo inclinó la balanza y Jorge Brito, presidente del Millonario, accionó la cláusula de rescisión para sumar al jugador, lo que desató la polémica en Avellaneda. A pesar de esto, Salas mantiene un semblante sobrio y asegura no sentir presión adicional.

La Copa Argentina aún no confirmó la fecha para los cuartos de final, pero el choque entre River y Racing promete ser uno de los más atractivos, con un protagonista que prefiere hablar adentro de la cancha.

TEMAS Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono
  2. 2. Ya es oficial: nuevo incremento para jubilados y pensionados desde septiembre
  3. 3. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  4. 4. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
  5. 5. Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT