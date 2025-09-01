Ingresar
Messi ya está en Argentina para sumarse a la Selección de cara al partido con Venezuela

La Pulga arribó al país esta tarde junto a Rodrigo De Paul luego de disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami.

Hoy 16:16
Messi llegada Argentina

Lionel Messi arribó este lunes a la Argentina junto a su familia para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El capitán se sumará a los entrenamientos de la Selección Argentina a partir de las 18.00, con miras al encuentro del jueves frente a Venezuela en el Monumental.

El arribo del rosarino se produce tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Durante el fin de semana también llegaron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian “Cuti” Romero, mientras se espera que otros convocados se incorporen en las próximas horas.

La agenda de la Albiceleste:

  • Lunes 1 de septiembre: entrenamiento cerrado a las 18.00.
  • Martes 2: práctica a las 17.00, con los últimos 15 minutos abiertos a la prensa.
  • Miércoles 3: conferencia de prensa de Lionel Scaloni al mediodía (horario a confirmar) y entrenamiento cerrado a las 17.00.
  • Jueves 4: partido ante Venezuela a las 20.30 en el Estadio Monumental.
  • Viernes 5: práctica matutina a las 11.00, a puertas cerradas.

