Desesperada búsqueda de una perrita salchicha perdida en barrio Avenida

La mascota fue arrojada de su domicilio este domingo por la tarde. Sus dueñas ofrecen recompensa y piden ayuda para recuperarla.

Hoy 15:54

Una familia del barrio Avenida, en la ciudad de La Banda, se encuentra viviendo momentos de angustia por la pérdida de su perrita salchicha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este domingo 29 de agosto, alrededor de las 17 horas, en la zona de pasaje Mailín y Andrés Chazarreta.

Según relataron sus dueñas, la perrita fue levantada de su domicilio por desconocidos y desde entonces nada se sabe de ella. Piden colaboración urgente a todos para poder dar con su paradero.

Es una perrita de raza salchicha, de contextura pequeña, se ofrece recompensa a quien aporte información certera que permita encontrarla.

Quienes puedan colaborar, comunicarse a los siguientes números: Romina: 385 6 874980 Belén: 385 5 166779