Tras la llegada de Alejandro Garnacho, el Chelsea suma a otro crack argentino

El exfutbolista de Rosario Central llegó en calidad de cedido en el último día del mercado de pases en Europa.

Hoy 16:01

El Chelsea, el equipo sensación de Europa, cerró sobre el final del mercado de pases la incorporación de Facundo Buonanotte, quien llega cedido desde el Brighton hasta el final de la temporada. El exfutbolista de Rosario Central, que jugó el año pasado en el Leicester City, estuvo muy cerca de sumarse al Leeds United, pero finalmente optó por el club de Stamford Bridge.

El acuerdo entre Chelsea y Brighton no incluye una opción de compra obligatoria, por lo que ambos clubes deberán negociar si buscan concretar una transferencia definitiva. Buonanotte es el segundo movimiento entre ambas instituciones en este mercado, tras la llegada de Joao Pedro, y se suma a una larga lista de operaciones previas que incluyeron a Moisés Caicedo, Marc Cucurella y Robert Sánchez.

Este fichaje se suma al anuncio de la semana pasada, cuando Chelsea oficializó la contratación del extremo argentino Alejandro Garnacho, quien dejó Manchester United en medio de un conflicto con el DT Rubén Amorim. La operación se realizó por 54 millones de dólares y el jugador firmó contrato hasta 2032.

“Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz”, expresó Buonanotte tras su arribo.

Con estas incorporaciones, Chelsea mantiene su estrategia de sumar jóvenes talentos con contratos largos, confiando en que puedan adaptarse rápido y convertirse en piezas claves para el futuro inmediato.