La bronca de Scaloni por la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: "Nos mató"

El DT de la Albiceleste se mostró en desacuerdo por la final que tendría lugar en marzo, justo antes del Mundial 2026: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Hoy 00:09

A menos de un año para el Mundial 2026 y con la Selección Argentina ya clasificada, la atención está puesta en la Finalissima frente a España, que se disputaría en marzo de 2026. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni cuestionó la fecha y apuntó contra la organización del calendario: “Hubo tiempo para hacerlo antes”.

El duelo, similar al que la Albiceleste jugó ante Italia en 2022, será una prueba de máxima exigencia de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Pero para el DT no llega en el momento adecuado. “Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial”, declaró en diálogo con TNT Sports.

Scaloni explicó que la principal complicación fue la Nations League, torneo europeo que ocupó el calendario y retrasó cualquier posibilidad de jugar antes. “España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, disparó el entrenador. Con pocas fechas disponibles, la única opción quedó fijada para marzo, apenas tres meses antes del inicio del Mundial.

Pese a las críticas, Scaloni dejó en claro que el partido servirá como termómetro: “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”.

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, buscará repetir la historia de Wembley 2022, donde venció 3-0 a Italia y levantó la primera Finalissima organizada por la UEFA y la Conmebol. Ahora, el desafío será ante una España que viene de perder la final de la Nations League frente a Portugal.