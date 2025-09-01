Dolor de cabeza para el Dibu Martínez: se cayó el pase al Manchester United y su futuro es una incógnita

A pesar de que parecía que tenían todo acordado, el club inglés eligió otro arquero. El técnico del Aston Villa no lo convocó en el último partido.

Hoy 16:31

Finalmente, Emiliano Martínez no atajará en el Manchester United, que decidió contratar a otro arquero ante las dificultades económicas para cerrar su pase. La caída de la negociación deja al Dibu en una situación incierta a menos de un año para el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos insistieron hasta último momento para quedarse con el marplatense, pero no lograron acordar con el Aston Villa. Por ese motivo, el club inglés optó por fichar al juvenil Senne Lammens, procedente del Royal Amberes de Bélgica.

El panorama para Martínez se complicó: en el último partido ante el Crystal Palace, no fue convocado por el entrenador, molesto por las idas y vueltas del traspaso. Además, los Villanos incorporaron a Marco Bizot, titular el fin de semana, mientras que el suplente fue Sam Proctor, dejando al campeón del mundo fuera de la consideración.

Con la opción del United caída, el Galatasaray de Turquía surge como el destino más probable. El club rojinaranja, campeón de la Superliga y participante de la próxima Champions League, busca un arquero tras la salida de Fernando Muslera.

Si se concreta la llegada, Martínez compartirá plantel con Mauro Icardi, el colombiano Davinson Sánchez, el italiano Nicolo Zaniolo, el alemán Leroy Sané y el nigeriano Victor Osimhen. El héroe de la Selección argentina en Qatar 2022 podría así tener continuidad internacional y asegurar rodaje competitivo antes de la gran cita mundialista.