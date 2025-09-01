Neymar contradijo a Ancelotti y reavivó la polémica por su ausencia en Brasil

El entrenador italiano no convocó al crack brasileño para disputar los últimos partidos de Eliminatorias, ante Chile y Bolivia.

Hoy 00:37

Después de quedar fuera de la última convocatoria de la Selección de Brasil, Neymar lanzó explosivas declaraciones y desmintió la versión de Carlo Ancelotti, que había justificado su ausencia por supuestos problemas físicos.

“Tuve un edema, nada grave, tanto que hoy jugué. Creo que me quedé fuera por opción técnica, no tiene nada que ver con mi condición física”, disparó el delantero del Santos.

Las palabras del ídolo generaron un fuerte revuelo en Brasil y dejaron una incógnita: ¿hay cortocircuito entre el máximo referente y el seleccionador? Neymar incluso envió un mensaje ambiguo: “Respeto la opinión del entrenador, ahora nos toca apoyar a la Selección”.

La ausencia del crack fue el golpe más fuerte en la lista de Ancelotti para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, donde Brasil enfrentará a Chile en Río de Janeiro y a Bolivia en La Paz. El técnico había intentado restar tensión con una frase conciliadora: “No necesitamos probar a Neymar, todos saben quién es”. Sin embargo, la contradicción pública del jugador dejó sin blindaje ese discurso.

La última vez que Neymar vistió la verdeamarela fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla jugando ante Uruguay en Montevideo. Casi dos años después, su estado físico todavía genera dudas en el cuerpo técnico, que optó por otros nombres para este momento.

El presente del crack tampoco ayuda. Desde su regreso al Santos en enero, el delantero no logra recuperar su mejor versión. En lo que va del año disputó 20 partidos entre Brasileirao, Campeonato Paulista y Copa de Brasil, con un saldo de seis goles y tres asistencias, en un equipo que pelea por no descender.

Con este panorama, la gran pregunta empieza a instalarse: ¿tendrá Neymar un lugar en el Mundial 2026? Sus declaraciones exponen una relación fría con Ancelotti y un rendimiento deportivo que ya no le asegura el estatus de intocable.