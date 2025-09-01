Lucas Beltrán seguirá su carrera en el fútbol español como refuerzo del Valencia

El delantero de 24 años deja la Fiorentina de Italia y se marcha a préstamo.

Hoy 00:46

Se terminó la incertidumbre sobre el futuro de Lucas Beltrán. El delantero argentino dejará la Fiorentina y continuará su carrera en el Valencia, en lo que será su primera experiencia en el fútbol español.

El exatacante de River llegará al conjunto dirigido por Carlos Corberán a préstamo por un año y sin opción de compra. En las últimas semanas también había estado en el radar del Olympique de Lyon, pero finalmente eligió recalar en La Liga.

Beltrán, de 24 años, disputó 98 partidos en dos temporadas con la Fiorentina y convirtió 16 goles entre Serie A, Copa de Italia y Conference League. Ahora buscará ganarse un lugar en un Valencia que arrancó la temporada con 4 puntos en tres fechas, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

El delantero viajará en los próximos días a España para sumarse a los entrenamientos y ponerse a disposición del cuerpo técnico. Será su primera oportunidad en el competitivo fútbol español y un nuevo desafío en su carrera.