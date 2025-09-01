Cómo es el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

En las últimas horas, se supo cómo fue el pacto que hicieron la China Suárez y Benjamín Vicuna con respecto a sus hijos Magnolia y Amancio para que compartan tiempo con ambos.

Hoy 16:50

Al parecer, la situación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña finalmente se habría tranquilizado por el bien de sus hijos en común, luego de un trabajoso acuerdo.

“Magnolia y Amancio están en Turquía”, recordó Gustavo Méndez en Implacables (El Nueve). De hecho, el panelista contó que el sábado “Mauro Icardi metió un gol” y los chicos “estaban en la platea muy emocionados”.

Además, Naiara Vecchio precisó que el 19 de septiembre será el regreso de los niños a la Argentina. Con lo cual, el confidente de María Eugenia confirmó que “llegaron a un acuerdo después del posteo de la China que fue muy fuerte”.

El pacto es para “que los chicos falten al colegio”, también “para que lo vayan a visitar a él a Uruguay”.

Cabe destacar que Benjamín Vicuña está grabando una ficción de Daniel Burman, se hospeda en la semana en Montevideo y vuelve los fines de semana a pasarlo con sus hijos en común con Pampita.