Tras la salida de Juan Pablo Gómez, Central Argentino anunció a Matías Rojas como DT interino

El experimentado jugador se hará cargo del primer equipo del Albo de cara a los últimas dos fechas del Torneo Clausura.

Hoy 17:14

Tras la salida de Juan Pablo Gómez, Central Argentino confirmó que Matías Rojas asumirá como entrenador interino del primer equipo. El experimentado jugador dirigirá al Albo en las últimas dos fechas del Torneo Clausura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión llegó después de la derrota del domingo ante Comercio, que dejó al conjunto bandeño antepenúltimo en la Zona B con 7 unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y tres caídas.

El club lo comunicó a través de sus redes sociales: “Matías Rojas dirigirá los dos últimos partidos del Torneo Clausura como técnico interino de la primera división. Confiamos en su trayectoria, liderazgo y preparación, que serán fundamentales para salir de este mal momento. Gracias, Mati, por estar siempre para el club”.

Central Argentino cerrará el torneo recibiendo a Mitre y visitando a Defensores de Forres.