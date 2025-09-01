¿Qué significa la luna en cuarto creciente?: así se vio al satélite el último día de agosto en Santiago

Los santiagueños disfrutaron de la luna en cuarto creciente, que marcó el cierre del mes y anticipó la llegada de septiembre.

Hoy 17:13

La noche del 31 de agosto dejó una postal especial en el cielo de Santiago del Estero. La luna en cuarto creciente se despidió del mes, ofreciendo un espectáculo visible para quienes levantaron la mirada.

El aficionado en astronomía, Dante Farías, compartió registros del fenómeno con Diario Panorama y destacó la importancia de estos eventos para acercar a la comunidad a la observación del cielo. El registro cósmico fue tomado con un telescopio Reflector 150x1400 y un ocular de 26mm, lo que permitió obtener una visión clara y detallada del satélite.

La luna en cuarto creciente simboliza el momento de crecimiento y avance, una fase en la que la energía se orienta hacia la acción y los nuevos comienzos. Para muchas culturas, representa la oportunidad de proyectar planes y fortalecer lo iniciado.

Con un clima despejado que permitió la observación, muchos santiagueños vivieron este momento como una manera simbólica de cerrar agosto y dar la bienvenida a septiembre, mes asociado al inicio de la primavera y a nuevos ciclos.