Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo: "Mucho antes de lo que algunos esperan"

El conductor a través de sus redes sociales dio a conocer que quiere ayudar al Ciclón en el difícil momento que atraviesa.

Hoy 17:08

El ex conductor de televisión Marcelo Tinelli, quien presidió a San Lorenzo entre 2019 y 2022, reapareció públicamente y aseguró que “quiere ayudar de alguna manera” al club, que atraviesa un complicado momento institucional bajo la conducción de Marcelo Moretti.

Tinelli respondió preguntas de hinchas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne casi 15 millones de seguidores, y dejó en claro que planea regresar a la institución “mucho antes de lo que algunos esperan”.

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló el ex presidente, aunque aclaró que todavía no decidió si será candidato en futuras elecciones.

Además, explicó por qué no se muestra en el estadio Pedro Bidegain como hincha: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

Tinelli subrayó que su mensaje “no es una amenaza”, sino la intención de contar lo que ocurrió en su gestión: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.

También se refirió a quienes lo critican: “Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”.

De esta manera, el ex conductor dejó abierta la posibilidad de regresar a San Lorenzo, sin confirmar si lo hará como candidato, pero asegurando que volverá a involucrarse con el club del cual es hincha.