Siete heridos en un grave accidente múltiple en el Puente Carretero

Ocurrió este lunes a la tarde. La policía intervino de inmediato y asistió a los damnificados.

Hoy 19:14

La tarde de este lunes se vio sacudida por un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el Puente Carretero, donde colisionaron dos automóviles y una motocicleta. Como saldo preliminar, siete personas resultaron heridas con lesiones de distinta consideración.

De inmediato, una ambulancia del Sease acudió al lugar y asistió a los damnificados. Impactaron un auto Renault Logan y un Volkswagen Suran. Fuentes que trabajaron en el lugar indicaron que un desperfecto mecánico en uno de los autos habría sido el desencadenante del choque.

Efectivos policiales también fueron comisionados al sitio del siniestro, con el objetivo de ordenar el tránsito y dar inicio a las pericias que permitan determinar las causas del choque múltiple.