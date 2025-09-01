Excelente desempeño del equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano en el Torneo Regional Invierno 2025

Durante las tres jornadas del torneo, los nadadores lograron importantes resultados en diversas categorías, tanto en federados como promocionales.

Hoy 19:49

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada participación en el Torneo Regional Invierno 2025, que se disputó los días 30 y 31 de agosto en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La competencia se desarrolló en pileta de 50 metros y contó con la fiscalización de árbitros nacionales de CADDARA y la Federación Santiagueña de Deportes Acuáticos.

Entre los federados, Jorgelina Diosquez Arribalzaga brilló en la categoría Menor 2 con seis podios, incluyendo 1° en 100 libre y 50 pecho, mientras que Delfina Yost Flint se destacó en Cadete 1 obteniendo cinco primeros puestos en pruebas de pecho, mariposa y libre. Otros nadadores como Tobias Lares, Mateo Ayunta Aibar y Lautaro Villarreal Cuestas también subieron al podio en varias pruebas.

En la categoría promocionales, sobresalieron Emma Fernández, que se llevó cuatro primeros puestos, y Máximo Villalva Ramírez, quien logró 1° en 25 pecho y 25 espalda. Además, Melina Álvarez, Emma Díaz, Nicolás Peralta y Yamile López lograron podios importantes y marcaron su mejor desempeño personal.

El torneo también fue escenario de estrenos en el equipo, con nadadores que debutaron con muy buenos registros, como Leonel Palavecino Rodríguez, Belkis Jiménez, Alfonsina Tejera y Jeremías Moreno Navarro.

Entre los logros más destacados, Emma Fernández consiguió la marca para pasar a la categoría federados, mientras que Tobias Lares, Delfina Juri y Jorgelina Diosquez Arribalzaga lograron tiempos básicos para el Campeonato Nacional de la categoría Menor, que se disputará en diciembre en San Juan.

Además, varios deportistas bajaron sus mejores marcas personales, entre ellos Victoria Saavedra, Isabella Iovino y Aitana Ayunta Aybar.

Desde la escuela felicitaron a todos los nadadores por los excelentes resultados, destacando el esfuerzo, compromiso y talento de cada uno de ellos durante el torneo.