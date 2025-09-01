Fátima Florez contó que Javier Milei podría ir a ver su show del viernes en Las Vegas: “Hay una posibilidad”

En medio de los rumores, la humorista habló sobre el espectáculo que dará en Estados Unidos.

Fátima Florez se presentará este fin de semana con su espectáculo en Las Vegas. Según trascendió en las últimas horas, recibiría la visita de nada más y nada menos que Javier Milei.

En medio de los rumores, la humorista habló este lunes con TN Show y respondió: “Hay coincidencia de fecha y lugar de cada uno con sus respectivos trabajos por lo cual hay una posibilidad de que asista a ver el show”.

Si bien en un principio había circulado un flyer que anunciaba la presencia de Javier Milei en el show, Fátima compartió con este medio el afiche original del espectáculo, donde no figura el nombre del mandatario.

Según informaron, Jorge Elías, que maneja las presentaciones artísticas de Fátima, fue quien reconfirmó la presencia de Milei este viernes 5 de septiembre en el Sahara de Las Vegas, y posteriormente los productores divulgaron el flyer donde se lo mencionaba.

En cuanto a las expectativas por esta función, Fátima contó a TN: “Muy orgullosa de que me elijan por segundo año consecutivo para representar a la Argentina en la semana de la hispanidad en Las Vegas”.

Por último, la humorista se refirió a su presente sentimental. “Estoy soltera”, enfatizó.