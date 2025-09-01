Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista

La Unidad Táctica Motorizada detuvo a dos motociclistas por circular sin casco y con escape libre. En un taller, uno de ellos fue sorprendido con casi siete millones de pesos, cocaína y marihuana, quedando a disposición de la Justicia.

Hoy 20:25

Durante un recorrido preventivo, personal de la División Prevención de la Unidad Táctica Motorizada Zona Centro observó a dos motociclistas circulando sin casco y con escape libre por calles San Juan y Colón. Al intentar identificarlos, uno hizo caso omiso y se dio a la fuga en una Honda Twister blanca, iniciándose un seguimiento controlado.

En el procedimiento, los efectivos lograron interceptar a una Honda Biz, cuyo conductor y acompañante no contaban con la documentación correspondiente, por lo que fueron trasladados junto con el vehículo a la dependencia policial.

Mientras tanto, el segundo motociclista abandonó una Honda CBX 250 blanca cerca de calle 12 de Octubre e ingresó a un taller. Allí fue sorprendido intentando descartar elementos de una mochila, que fue secuestrada con presencia de testigos.

En el interior de la mochila se encontraron cerca de siete millones de pesos en efectivo, un teléfono celular, una cadena de oro y otros efectos personales. Además, en una mesa del taller se hallaron envoltorios con sustancias blanquecinas y verdosas, que las pruebas de campo confirmaron como cocaína y marihuana.

Todo lo incautado, incluyendo las motocicletas, quedó en calidad de secuestro. El joven fue aprehendido por disposición del fiscal de turno, trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia. Las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero y de la droga.