Realizarán un taller de oratoria y redes sociales

Comenzará el próximo sábado 6 de septiembre en el Consejo de Ingeniería de la Capital.
En las instalaciones del Consejo de Ingeniería darán inicio el próximo sábado 06 de septiembre el Taller de Oratoria.
El mismo tiene como destinatarios a profesionales de todas las áreas, docentes de todos los niveles, estudiantes de todas las carreras y público en general que deseen “aprender a hablar bien en público”.
Serán 8 encuentros los días sábado 06, 13, 20 y 27 de septiembre y 04, 11, 18 y 25 de octubre en el horario de 10:00 a 12.00 hs. La temática seleccionada se encuentran temas como: Pilares de la Oratoria (voz, expresión corporal, mente), etapas y proceso de elaboración de un discurso, como abordar al auditorio y superar el miedo escénico.
Las clases son prácticas, con actividades presenciales y domiciliarias. Además de material que servirá de lectura y de consulta.
El dictado del taller esta a cargo de la Lic. en Comunicación Social Gabriela Ugozzoli, quien lleva en le medio mas de 20 años capacitando y desarrollando técnicas para mejorar la expresión oral.
Las ultimas clases se destinará al Taller de Reel a cargo de la Tec. Daniela Cordero.
La capacitación cuenta con el auspicio de la Subsecretaria de Educación de la Municipalidad de la Ciudad Capital.
Por informes e inscripción comunicarse al tel. 385-4029756. Los cupos de ambos talleres son limitados.