Realizarán un taller de oratoria y redes sociales

Comenzará el próximo sábado 6 de septiembre en el Consejo de Ingeniería de la Capital.

Hoy 20:31

En las instalaciones del Consejo de Ingeniería darán inicio el próximo sábado 06 de septiembre el Taller de Oratoria.

El mismo tiene como destinatarios a profesionales de todas las áreas, docentes de todos los niveles, estudiantes de todas las carreras y público en general que deseen “aprender a hablar bien en público”.

Serán 8 encuentros los días sábado 06, 13, 20 y 27 de septiembre y 04, 11, 18 y 25 de octubre en el horario de 10:00 a 12.00 hs. La temática seleccionada se encuentran temas como: Pilares de la Oratoria (voz, expresión corporal, mente), etapas y proceso de elaboración de un discurso, como abordar al auditorio y superar el miedo escénico.

Las clases son prácticas, con actividades presenciales y domiciliarias. Además de material que servirá de lectura y de consulta.

El dictado del taller esta a cargo de la Lic. en Comunicación Social Gabriela Ugozzoli, quien lleva en le medio mas de 20 años capacitando y desarrollando técnicas para mejorar la expresión oral.

Las ultimas clases se destinará al Taller de Reel a cargo de la Tec. Daniela Cordero.

La capacitación cuenta con el auspicio de la Subsecretaria de Educación de la Municipalidad de la Ciudad Capital.

Por informes e inscripción comunicarse al tel. 385-4029756. Los cupos de ambos talleres son limitados.