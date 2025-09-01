Ingresar
El Ejecutivo municipal entregó camperas de trabajo a los inspectores de Servicios Urbanos

El director de Servicios Urbanos encabezó el acto de entrega.

Hoy 20:33
servicios urbanos

Los inspectores de la Dirección de Servicios Urbanos recibieron nuevas camperas de trabajo, en el marco del programa que busca mejorar la seguridad y comodidad de los empleados municipales, además de facilitar su identificación por parte de los vecinos.

Estuvo a cargo de la entrega de los uniformes el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, quien le transmitió al personal el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y destacó "la permanente provisión de la indumentaria y las herramientas necesarias para desempeñar nuestra labor".

Los inspectores de Servicios Urbanos se encargan de controlar la vía pública para asegurar el cumplimiento de las normativas municipales en materia de higiene, seguridad y salubridad.

