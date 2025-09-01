Fuentes destacó la obra de Dardo del Valle Gómez en una jornada evocativa en el Parque del Encuentro

El Patriarca de la Copla Argentina fue homenajeado en el marco del 14º aniversario de su fallecimiento.

Hoy 20:43

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó una jornada evocativa al destacado escritor Dardo del Valle Gómez, reconocido como el Patriarca de la Copla Argentina, desarrollado en el Parque del Encuentro en el marco del 14º aniversario de su fallecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, se lanzó un programa educativo y pedagógico destinado al nivel inicial basado en su recordada obra literaria "Copla Parda, Sabiduría Encarnada", que rescata la tradición oral del pueblo santiagueño como patrimonio cultural.

La jefa comunal entregó material bibliográfico de la obra de Gómez a los jardines de infantes municipales, bibliotecas populares y áreas culturales del municipio, con el fin de promover la lectura y la reflexión grupal.

En este sentido, la Ing. Fuentes destacó la importancia de fortalecer el ser santiagueño en el servicio educativo municipal “a través de la obra literaria de uno de nuestros referentes más sobresalientes, sembrando desde edades tempranas el orgullo por nuestras raíces e historia".

Indicó que las coplas permitirán a los “niños de los jardines de infantes municipales aprender jugando” y que estas acciones forman parte del programa municipal para continuar profundizando la generación de los espacios para el arte y la cultura que busca el protagonismo del vecino.

Por su parte, Dardo del Valle Gómez (h.), afirmó que "la poesía, el canto y el arte son fundamentales para generar en los niños el interés y el cariño hacia nuestra cultura y nuestra identidad, lo que resulta crucial para crear ciudadanos más comprometidos con su tierra".

Además, hubo muestras de arte, lecturas colectivas, talleres creativos, danzas folclóricas y recitales de canto, con la participación del Mercado Artesanal Municipal (MAM), el Centro de Educación para el Arte, el Coro de Niños de la provincia y la Asociación de Artistas Plásticos "ÑAN".