Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 15º
X
Locales

El Centro de Educación para el Arte dictará talleres de danzas gratuitos

El organismo de la municipalidad dictará dichos talleres en el Parque Sur.

Hoy 20:48
Óvalo del Parque Sur

El Centro Municipal de Educación para el Arte organizará talleres de danzas folclóricas libres y gratuitas para todo público en las instalaciones del Parque Sur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las clases serán dictadas por el profesor Miguel Serrano, los días miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre, a partir de las 17 en el sector del Óvalo.

De esta manera, estas actividades se suman a los espacios artísticos y recreativos que desarrolló la Municipalidad de la Capital, como el realizado en Plaza Libertad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono
  2. 2. Ya es oficial: nuevo incremento para jubilados y pensionados desde septiembre
  3. 3. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  4. 4. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
  5. 5. Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT