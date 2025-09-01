El Centro de Educación para el Arte dictará talleres de danzas gratuitos

El organismo de la municipalidad dictará dichos talleres en el Parque Sur.

Hoy 20:48

El Centro Municipal de Educación para el Arte organizará talleres de danzas folclóricas libres y gratuitas para todo público en las instalaciones del Parque Sur.

Las clases serán dictadas por el profesor Miguel Serrano, los días miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre, a partir de las 17 en el sector del Óvalo.

De esta manera, estas actividades se suman a los espacios artísticos y recreativos que desarrolló la Municipalidad de la Capital, como el realizado en Plaza Libertad.