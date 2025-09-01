La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Santiago del Estero

Fue este lunes en la sede de 24 de Septiembre y Urquiza. Hubo participación de militantes y dirigentes.
La Libertad Avanza oficializó este lunes a sus candidatos en Santiago del Estero con un acto realizado en la intersección de 24 de Septiembre y Urquiza, donde se congregó un numeroso grupo de simpatizantes y militantes del espacio libertario.
Del encuentro participaron la diputada nacional Lilia Lemoine y Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, quienes destacaron la importancia de consolidar el proyecto político a nivel local.
Candidatos La Libertad Avanza - Italo Cicciocolani - Tomas Figueroa - Lilia Lemoine
El acto estuvo encabezado por Ítalo Cioccolani, candidato a gobernador, quien se presentó como la principal referencia del sector en Santiago y convocó a los presentes a trabajar para fortalecer la propuesta libertaria en el próximo proceso electoral.